Госдума одобрила индексацию военных пенсий
Государственная дума приняла проект закона об индексации пенсий военных на уровень фактической инфляции за 2024 год в размере 9,5% с 1 января 2025 года. Инициативу, внесенную кабинетом министров депутаты приняли сразу во всех чтениях.
До этого военные пенсии были увеличены на 5,1%. После президент Владимир Путин поручил дополнительно добавить к индексации 4,4%, исходя из официального уровня инфляции.
Как уточнил председатель правительства Михаила Мишустина, к уже проведенным выплатам за два первых месяца 2025 года сделают доплату. Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов анонсировал повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября текущего года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru