Госдума одобрила индексацию военных пенсий

Государственная дума приняла проект закона об индексации пенсий военных на уровень фактической инфляции за 2024 год в размере 9,5% с 1 января 2025 года. Инициативу, внесенную кабинетом министров депутаты приняли сразу во всех чтениях.

До этого военные пенсии были увеличены на 5,1%. После президент Владимир Путин поручил дополнительно добавить к индексации 4,4%, исходя из официального уровня инфляции.

Как уточнил председатель правительства Михаила Мишустина, к уже проведенным выплатам за два первых месяца 2025 года сделают доплату. Кроме того, как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов анонсировал повышение денежного довольствия военнослужащих на 4,5% с 1 октября текущего года.

