Госдума одобрила бесплатный перевод до 30 млн рублей в месяц между своими счетами
Госдума проголосовала во втором, основном, чтении за законопроект, который даёт возможность без комиссий переводить до 30 миллионов рублей в месяц между своими счетами в разных банках. Документ вводит запрет для кредитных организаций на ограничение размера или количество транзакций по таким переводам в пределах вышеозначенной суммы.
Как говорится в пояснительной записке, норма призвана предотвратить возможности создания банками заградительных условий для свободного перемещения гражданами финансовых средств между своими счетами.
При этом комиссии сохраняются для варианта кассового обслуживания, что будет стимулировать клиентов к переходу на онлайн-переводы. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», лимит существенно повышен от изначально предложенного порога в 1,4 миллиона рублей. Третье, окончательное чтение законопроекта назначено на завтра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru