Госдолг Японии вырос до рекордного уровня
Государственный долг Японии достиг самого высокого уровня в истории страны и превысил 1300 трлн иен. Об этом сообщило министерство финансов страны.
По состоянию на конец 2024 года госдолг вырос до 1 317,64 трлн иен (около $8,7 трлн). Сумма долга по сравнению предыдущим годом увеличилась на 31,8 трлн (свыше $205 млрд).
По данным японского минфина, госдолг страны превысил ВВП страны более чем вдвое. При этом дефицит бюджета Японии в текущем финансовом году (с апреля 2024-го по март 2025 года) составил 34,95 трлн иен ($230 млрд).
Ранее стало известно, что госдолг США достиг $36,174 трлн, он составляет $106,4 тысячи в пересчете на одного человека.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru