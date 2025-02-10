Госдолг Японии вырос до рекордного уровня

Государственный долг Японии достиг самого высокого уровня в истории страны и превысил 1300 трлн иен. Об этом сообщило министерство финансов страны.

По состоянию на конец 2024 года госдолг вырос до 1 317,64 трлн иен (около $8,7 трлн). Сумма долга по сравнению предыдущим годом увеличилась на 31,8 трлн (свыше $205 млрд).

По данным японского минфина, госдолг страны превысил ВВП страны более чем вдвое. При этом дефицит бюджета Японии в текущем финансовом году (с апреля 2024-го по март 2025 года) составил 34,95 трлн иен ($230 млрд).

Ранее стало известно, что госдолг США достиг $36,174 трлн, он составляет $106,4 тысячи в пересчете на одного человека.

