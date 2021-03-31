Голикова заявила об увеличении МРОТ в России

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) россиян в 2022 году вырастет на 4,7%, сообщает ТАСС.

На церемонии подписания соглашения между профсоюзами и правительством РФ она отметила, что ещё через год предусмотрено увеличение МРОТ ещё на 5,8%.

Голикова добавила, что эти цифры являются предварительными и окончательные показатели МРОТ будут определены позже, в зависимости от ситуации в экономике страны, передаёт Ura.ru.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50-60 тысяч рублей. По его словам это позволит решить проблему «работающих бедных», а потребительский спрос при таких заработках «обеспечит очень существенный экономический рост».

