Голикова заявила о выполнении нацпроекта «Образование» на 99,9%

Уровень достижения целей, поставленных по национальному проекту «Образование», к апрелю составил почти 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Зампред правительства напомнила, что в 2019-2023 годах на реализацию нацпроекта выделили более 1 трлн рублей. Большую часть этих средств направляли в регионы для масштабных инфраструктурных преобразований.

«Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,9%», — подчеркнула Голикова.

Ранее вице-премьер сообщила, что нацпроект «Здравоохранение» выполнен в России на 99,5%, напоминает RT.

