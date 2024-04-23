Голикова заявила о выполнении нацпроекта «Образование» на 99,9%
Уровень достижения целей, поставленных по национальному проекту «Образование», к апрелю составил почти 100%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой.
Зампред правительства напомнила, что в 2019-2023 годах на реализацию нацпроекта выделили более 1 трлн рублей. Большую часть этих средств направляли в регионы для масштабных инфраструктурных преобразований.
«Уровень достижения нацпроекта, по оперативным данным, на апрель 2024 года составляет 99,9%», — подчеркнула Голикова.
Ранее вице-премьер сообщила, что нацпроект «Здравоохранение» выполнен в России на 99,5%, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Под Ульяновском нашли и обезвредили упавший беспилотник
- В Саратове пять человек пострадали в ДТП с автобусом и трактором
- В МВД предложили оборудовать детские лагеря укрытиями от дронов
- Голикова заявила о выполнении нацпроекта «Образование» на 99,9%
- Власти Таиланда согласовали 60-дневный безвизовый режим для россиян
- Путин посмертно наградил военкора «Известий» Еремина орденом Мужества
- Минздрав зарегистрировал аналог «Спинразы»
- Новый физкультурно-оздоровительный комплекс появится на востоке Москвы
- В Луганске задержали подозреваемого в подготовке покушения на экс-офицера СБУ
- Монголия временно закроет несколько КПП на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru