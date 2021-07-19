Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) могут объединиться не ранее 2023 года, этот процесс предусматривает переходный период. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Зампред правительства отметила, что власти давно работают над унификацией страховых взносов и возможностью объединения фондов пенсионного и социального страхования.

«Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешено, и делаем это с соответствующим переходным периодом. В рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год», — цитирует Голикову ТАСС.

Вице-премьер сообщала о рассмотрении вопроса по объединению трех государственных внебюджетных фондов еще в 2018 году. Голикова подчеркивала, что согласно мировому опыту объединенный фонд обязательного социального страхования должен стать уникальной управленческой структурой в публичной собственности.

