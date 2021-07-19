Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС
Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) могут объединиться не ранее 2023 года, этот процесс предусматривает переходный период. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Зампред правительства отметила, что власти давно работают над унификацией страховых взносов и возможностью объединения фондов пенсионного и социального страхования.
«Относимся к этому крайне осторожно и крайне взвешено, и делаем это с соответствующим переходным периодом. В рамках предложений, которые мы формулируем, это 2023 год», — цитирует Голикову ТАСС.
Вице-премьер сообщала о рассмотрении вопроса по объединению трех государственных внебюджетных фондов еще в 2018 году. Голикова подчеркивала, что согласно мировому опыту объединенный фонд обязательного социального страхования должен стать уникальной управленческой структурой в публичной собственности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- ФСБ подготовила проект перечня данных, которые могут использовать против России
- Путин предложил продлить предельный срок службы маршалов, генералов и адмиралов
- Голикова назвала сроки объединения ПФР и ФСС
- В Белом доме прокомментировали возможность встречи Тихановской и Байдена
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
- Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
- СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
- Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru