Голикова: к 2030 году почти треть россиян будет пенсионерами
Доля россиян старше трудоспособного возраста может увеличиться с 37,6 млн в 2018 году до 43,7 млн к 2030 году, это составит 29% от всего населения России, передает ТАСС слова вице-премьера России Татьяны Голиковой.
В этой связи она призвала создать инфраструктуру для комфортной жизни пожилых людей.
В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. По словам Пескова, речь идет в первую очередь о строительных проектах, где не хватает рабочих, несмотря на весьма масштабные планы российских властей по вводу жилья. Также они необходимы в сельском хозяйстве.
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