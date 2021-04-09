Голикова: к 2030 году почти треть россиян будет пенсионерами

Доля россиян старше трудоспособного возраста может увеличиться с 37,6 млн в 2018 году до 43,7 млн к 2030 году, это составит 29% от всего населения России, передает ТАСС слова вице-премьера России Татьяны Голиковой.

В этой связи она призвала создать инфраструктуру для комфортной жизни пожилых людей.

В четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что количество мигрантов в России значительно сократилось за последний год, их даже недостаточно для реализации амбициозных проектов. По словам Пескова, речь идет в первую очередь о строительных проектах, где не хватает рабочих, несмотря на весьма масштабные планы российских властей по вводу жилья. Также они необходимы в сельском хозяйстве.

