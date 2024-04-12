Голикова: Более 100 тысяч человек смогут пройти бесплатную переподготовку
Более 100 тысяч россиян смогут пройти бесплатное переобучение в 2024 году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Как отметила зампред правительства, сейчас переподготовка кадров ведется в рамках национального проекта «Демография», этот механизм сохранится в текущем году.
«За весь период реализации мы переподготовили порядка 700 тыс. специалистов для отраслей экономики, и 100 тыс. специалистов переподготовим еще и в этом году», — сообщила Голикова.
По словам вице-премьера, далее эта работа будет продолжаться в рамках нового нацпроекта «Кадры».
Ранее Татьяна Голикова заявила, что экономике РФ к 2030 году может понадобиться еще 2,4 млн человек по сравнению с 2022 годом, напоминает «Свободная пресса».
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