Голикова: Более 100 тысяч человек смогут пройти бесплатную переподготовку

Более 100 тысяч россиян смогут пройти бесплатное переобучение в 2024 году. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Как отметила зампред правительства, сейчас переподготовка кадров ведется в рамках национального проекта «Демография», этот механизм сохранится в текущем году.

«За весь период реализации мы переподготовили порядка 700 тыс. специалистов для отраслей экономики, и 100 тыс. специалистов переподготовим еще и в этом году», — сообщила Голикова.

По словам вице-премьера, далее эта работа будет продолжаться в рамках нового нацпроекта «Кадры».

Ранее Татьяна Голикова заявила, что экономике РФ к 2030 году может понадобиться еще 2,4 млн человек по сравнению с 2022 годом, напоминает «Свободная пресса».

