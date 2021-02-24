Годовой объем несырьевого экспорта Москвы достиг почти 40 млрд долларов
Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на 31% и составил 39,68 миллиардов долларов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
В список крупнейших импортеров вошли Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Япония и Германия. Особенно хорошую динамику показал медицинский экспорт – поставки в этом сегменте за год выросло на 39%.
Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год составила 24,7%. Сергунина сообщила, что всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира.
Основными экспортными товарами стали механическое оборудования, продукция химических предприятий, коммуникационная аппаратура, техника и компьютера. В агропромышленном комплексе вырос спрос на шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных и продукты на основе муки и молока.
Также заммэра отметила, что финансовая поддержка экспортеров со стороны Правительства Москвы увеличилась в семь раз – с 70 миллионов в 2019 до 500 миллионов рублей в 2020 в виде субсидий и грантов для столичных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- Экс-глава Марий Эл Маркелов получил 13 лет колонии за взятку
- Следователи задержали директора обогатительной фабрике в Норильске
- СМИ назвали сроки оглашения Путиным послания Федеральному собранию
- Москвичей ждет метель и потепление
- В России выросло потребление водки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru