Годовой объем несырьевого экспорта Москвы достиг почти 40 млрд долларов

Несырьевой неэнергетический экспорт Москвы в 2020 году вырос на 31% и составил 39,68 миллиардов долларов, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

В список крупнейших импортеров вошли Казахстан, США, Белоруссия, Китай, Япония и Германия. Особенно хорошую динамику показал медицинский экспорт – поставки в этом сегменте за год выросло на 39%.

Доля Москвы в общем объеме несырьевого неэнергетического экспорта России за прошлый год составила 24,7%. Сергунина сообщила, что всего столичная продукция поставлялась в 183 страны мира.

Основными экспортными товарами стали механическое оборудования, продукция химических предприятий, коммуникационная аппаратура, техника и компьютера. В агропромышленном комплексе вырос спрос на шоколадные и мучные кондитерские изделия, готовые корма для животных и продукты на основе муки и молока.

Также заммэра отметила, что финансовая поддержка экспортеров со стороны Правительства Москвы увеличилась в семь раз – с 70 миллионов в 2019 до 500 миллионов рублей в 2020 в виде субсидий и грантов для столичных компаний.



