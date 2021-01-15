Глава Центробанка заметила ускорение инфляции в России

Председатель Центробанка России заявила о признаках ускорения инфляции. Эту тему Эльвира Набиуллина подняла, выступая на Гайдаровском форуме. Глава регулятора назвала «авантюрной» нетрадиционную для России денежно-кредитную политику.

По словам Набиуллиной, страна ещё не исчерпала пространство для контрцикличиской денежно-кредитной политики (изменение её направленности Ценробанком в зависимости от фазы делового цикла). Председатель ЦБ отметила, что Россия больше, чем Запад подвержена внешним шокам, поскольку рубль не имеет статуса резервной валюты, передает Ura.ru.

Не так давно Эльвира Набиуллина прогнозировала официальную инфляцию в России по итогам 2020 года в районе 4,5%. При этом, по её прогнозу, в феврале 2021 года потребительские цены могут достичь пика, но не превысят 5%.

