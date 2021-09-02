Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2022 году
Размер материнского капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч — на второго ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», — рассказал министр в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Глава Минтруда отметил, что в случае, если ранее семья получала маткапитал на первого ребенка, доплата на второго составит 161 772 рубля, пишет РИА ФАН.
В текущем году размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка, 639,4 тысячи рублей — на второго, напоминает Ura.ru. Для оформления сертификата на маткапитал необходимо обратиться в Пенсионный фонд.
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