Глава Минтруда рассказал об увеличении маткапитала в 2022 году

Размер материнского капитала в России в 2022 году составит более 503 тысяч рублей на первого ребенка и 665 тысяч — на второго ребенка. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

«В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Размер материнского капитала в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго ребёнка», — рассказал министр в беседе с РИА Новости на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Глава Минтруда отметил, что в случае, если ранее семья получала маткапитал на первого ребенка, доплата на второго составит 161 772 рубля, пишет РИА ФАН.

В текущем году размер материнского капитала составляет 483,8 тысячи рублей на первого ребенка, 639,4 тысячи рублей — на второго, напоминает Ura.ru. Для оформления сертификата на маткапитал необходимо обратиться в Пенсионный фонд.

