Глава Минтруда рассказал об индексации страховых пенсий в 2022 году
Индексация страховых пенсий в России в 2022 году составит 5,9%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Глава Минтруда отметил, что, согласно законодательству, индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проходит на уровне выше годовой инфляции.
«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — рассказал Котяков в интервью РИА Новости.
Министр добавил, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль, отмечает Ura.ru. При этом в 2023 году среднегодовой размер выплат составит 19 477 рублей, еще через год — 20 469 рублей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году пенсии проиндексируют выше уровня инфляции, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 179 / сут.
Умерли
200 тыс.+812 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+15 437 / сут.
- Глава Минтруда рассказал об индексации страховых пенсий в 2022 году
- Из-за землетрясения в Австралии обрушились десятки домов
- Американский генерал назвал Россию основной военной угрозой США
- В России подорожают макаронные изделия из-за удорожания сырья
- Вашингтон и Лондон договорились об отношении к России
- Байден призвал сотрудничать в борьбе с глобальными вызовами
- Зеленского поймали на лжи фразой из советского фильма
- ЦБ РФ выступил за контроль при пополнении банковских карт
- Ургант пошутил над Дзюбой, который отказался от приглашения в сборную РФ
- Комаровский: Перед беременностью особенно важно привиться от коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru