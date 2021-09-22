Глава Минтруда рассказал об индексации страховых пенсий в 2022 году

Индексация страховых пенсий в России в 2022 году составит 5,9%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Глава Минтруда отметил, что, согласно законодательству, индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проходит на уровне выше годовой инфляции.

«По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента», — рассказал Котяков в интервью РИА Новости.

Министр добавил, что в следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 18 521 рубль, отмечает Ura.ru. При этом в 2023 году среднегодовой размер выплат составит 19 477 рублей, еще через год — 20 469 рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в следующем году пенсии проиндексируют выше уровня инфляции, напоминает RT.

