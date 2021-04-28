Глава Минэкономразвития призвал улучшить подсчет доходов населения
Методологию сбора данных о доходах населения необходимо изменить, чтобы улучшить и сделать более достоверным их подсчет. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе итоговой коллегии Росстата.
Как сообщает ТАСС, глава Минэкономразвития отметил, что публикуемые Росстатом данные вызывают «очень большую дискуссию», и данные по доходам населения в системе национальных счетов и оперативные квартальные данные постоянно расходятся.
Решетников подчеркнул, что квартальные сведения важны для принятия решений в социальной и бюджетной сфере, однако из-за несоответствия данных многие вопросы в этих областях обсуждают на основании неточной статистики.
Министр считает, что расчеты необходимо сделать более полными, уточнив состав данных и расширив состав источников информации.
«Это методологическая задача этого года», — подчеркнул Решетников.
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