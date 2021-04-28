Глава Минэкономразвития призвал улучшить подсчет доходов населения

Методологию сбора данных о доходах населения необходимо изменить, чтобы улучшить и сделать более достоверным их подсчет. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе итоговой коллегии Росстата.

Как сообщает ТАСС, глава Минэкономразвития отметил, что публикуемые Росстатом данные вызывают «очень большую дискуссию», и данные по доходам населения в системе национальных счетов и оперативные квартальные данные постоянно расходятся.

Решетников подчеркнул, что квартальные сведения важны для принятия решений в социальной и бюджетной сфере, однако из-за несоответствия данных многие вопросы в этих областях обсуждают на основании неточной статистики.

Министр считает, что расчеты необходимо сделать более полными, уточнив состав данных и расширив состав источников информации.

«Это методологическая задача этого года», — подчеркнул Решетников.

