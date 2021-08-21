Глава МИД Украины и секретарь СНБО попали в санкционный список России
Правительство России внесло в санкционный список главу МИД Украины Дмитрия Кулебу и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Алексея Данилова. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на перечень физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Всего в расширенный список, утвержденный премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, вошли 922 лица.
В ноябре 2018 года Россия в качестве ответной меры на санкции Киева ввела специальные экономические меры против нескольких сотен физических и юридических лиц из Украины. В дальнейшем санкционный список расширялся. Попавшим в перечень блокируют безналичные денежные средства и имущество на территории РФ и запрещают вывод капитала за пределы страны.
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