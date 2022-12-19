Глава ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов
Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин телеканалу «Россия 24».
По его словам, таким образом завозятся в большей степени автомобили и оборудование, но есть и товары легкой промышленности.
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При этом он отметил, что таможенная служба не видит влияния параллельного импорта на увеличение доли контрафактной продукции.
Объемы параллельного импорта в Россию не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на отечественном рынке, заявил ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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