Глава ФТС: Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 млрд долларов

Объем параллельного импорта в Россию превысил 20 миллиардов долларов, заявил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) России Владимир Булавин телеканалу «Россия 24».

По его словам, таким образом завозятся в большей степени автомобили и оборудование, но есть и товары легкой промышленности.

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При этом он отметил, что таможенная служба не видит влияния параллельного импорта на увеличение доли контрафактной продукции.

Объемы параллельного импорта в Россию не компенсируют отсутствие известных брендов и марок на отечественном рынке, заявил ранее генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

