Глава ФРС не исключил поднятия ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле

Глава Федеральная резервная система (ФРС) Джером Пауэлл не исключил повышения ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле в связи с высокой инфляцией в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее во вторник стало известно, что ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,5 - 1,75% годовых, подняв таким образом ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего не происходило с 1994 года.

Пауэлл заявил, что Федрезерв готов к решительным действиям для сдерживания инфляции.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ФРС
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