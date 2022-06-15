Глава ФРС не исключил поднятия ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле
15 июня 202222:20
Глава Федеральная резервная система (ФРС) Джером Пауэлл не исключил повышения ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле в связи с высокой инфляцией в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».
Ранее во вторник стало известно, что ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,5 - 1,75% годовых, подняв таким образом ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего не происходило с 1994 года.
Пауэлл заявил, что Федрезерв готов к решительным действиям для сдерживания инфляции.
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15 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru