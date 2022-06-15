Глава ФРС не исключил поднятия ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле

Глава Федеральная резервная система (ФРС) Джером Пауэлл не исключил повышения ставки вновь на 75 базисных пунктов в июле в связи с высокой инфляцией в стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее во вторник стало известно, что ФРС повысила базовую процентную ставку до 1,5 - 1,75% годовых, подняв таким образом ставку сразу на 75 базисных пунктов, чего не происходило с 1994 года.

Пауэлл заявил, что Федрезерв готов к решительным действиям для сдерживания инфляции.

