Глава ФНС Егоров извинился за проблемы при внедрении института единого налогового счета

Он рассказал, что ошибка была допущена при тестировании системы на чуть более 200 компаний.

«Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы», — признал Егоров.

Он также добавил, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства».

Ранее глава ФНС подтвердил наличие «списка блогеров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

