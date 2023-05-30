Глава ФНС Егоров извинился за проблемы при внедрении института единого налогового счета
Свои извинения за проблемы при внедрении института единого налогового счета принес руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в ходе Всероссийской конференции уполномоченных по защите прав предпринимателей, сообщает РБК.
По его словам, это внедрение – плохое.
Он рассказал, что ошибка была допущена при тестировании системы на чуть более 200 компаний.
«Когда пошла вся страна, система, большие данные не выдержали. Пришлось менять фундамент всей системы», — признал Егоров.
Он также добавил, что возникшие проблемы причинили бизнесу «огромные неудобства».
Ранее глава ФНС подтвердил наличие «списка блогеров», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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