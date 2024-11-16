Глава Дагестана попросил правительство запретить майнинг в республике

По его словам, за последний год в республике электропотребление выросло на 8%, а за три года рост составил на 26%.

Износ электросетей в регионе выше, чем в среднем по России, уточнил Меликов.



Ранее генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил «Радиоточке НСН», что избыточные мощности электроэнергии есть в Красноярском крае, на Урале, в Башкирии, в этих регионах уместно заниматься майнингом.

