Глава Дагестана попросил правительство запретить майнинг в республике
Глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе».
По его словам, за последний год в республике электропотребление выросло на 8%, а за три года рост составил на 26%.
Износ электросетей в регионе выше, чем в среднем по России, уточнил Меликов.
Ранее генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил «Радиоточке НСН», что избыточные мощности электроэнергии есть в Красноярском крае, на Урале, в Башкирии, в этих регионах уместно заниматься майнингом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru