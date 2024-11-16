Глава Дагестана попросил правительство запретить майнинг в республике

Глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в республике майнинг криптовалют «до стабилизации ситуации в электросетевом комплексе».

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По его словам, за последний год в республике электропотребление выросло на 8%, а за три года рост составил на 26%.

Износ электросетей в регионе выше, чем в среднем по России, уточнил Меликов.

Ранее генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский заявил «Радиоточке НСН», что избыточные мощности электроэнергии есть в Красноярском крае, на Урале, в Башкирии, в этих регионах уместно заниматься майнингом.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Козырев
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