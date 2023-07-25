Глава Бурятии заявил о проблемах в экономике из-за нехватки кадров

Глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о нехватке в республике кадровых врачей, педагогов, а также специалистов – рабочих, и это уже сказывается отрицательно на экономике. По его словам, дефицит наблюдается, несмотря на то, что средняя заработная плата растет быстрее инфляции и составляет сейчас 56 тыс. рублей.

Об этой проблеме Цыденов рассказал на рабочей встрече с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Как уточнил глава Бурятии, уровень безработицы в регионе сейчас, как и по всей России, сегодня рекордно низкий. Официальный показатель составляет 0,9.

В качестве примера Цыденов привёл данные агентства занятости, где значатся 16,5 тысяч вакансий и 2,5 тысяч соискателей. При этом глава республики заявил, что в текущем году Бурятия выйдет на первое место в России по добыче урана.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее президент Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 3,3%, и такой низкой она ещё не была никогда.

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Фото: t.me/alexeytsydenov
ТЕГИ:ЭкономикаБезработицаБурятия

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