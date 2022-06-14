Германия в мае столкнулась с рекордной инфляцией

Годовая инфляция в Германии по итогам мая достигла рекордных 7,9%, в апреле показатель составлял 7,4%. Об этом сообщает Федеральное статистическое бюро страны (Destatis).

При этом аналитики, проводившие предварительную оценку инфляции, предсказывали дальнейший рост инфляции. Потребительские цены в мае выросли на 8,7% в годовом выражении (в апреле этот показатель был 7,8%).

Президент Destatis Георг Тиль, отметил, что «последний раз такой же высокий уровень инфляции на бывшей федеральной территории наблюдался зимой 1973/1974 года, когда цены на нефть резко выросли в результате первого нефтяного кризиса».

За май рост цен составил 1,1% после 0,7% месяцем ранее. Отмечается, что Destatis публикует данные об инфляции ежемесячно, однако в дальнейшем уточняет их. Ранее Еврокомиссия опубликовала на своем сайте доклад, согласно которому инфляция в еврозоне в текущем году достигнет рекордных 6,1%.

