Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков признан персоной года в инфраструктурном строительстве
Генеральный директор компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков стал победителем национальной бизнес-премии «Лучшие в России». Экспертный совет признал его лучшим в номинации «Инжиниринг. Инфраструктурное строительство». Ранее в этом году Константин Маслаков стал обладателем федеральной премии «Rепутация» в сфере инфраструктурного строительства, а также признан инженером года в области строительства метрополитенов в России.
«МИПСТРОЙ 1» – ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект». Компания, которую Константин Маслаков возглавил в 2020 году, насчитывает более 4 000 квалифицированных специалистов и является ключевым участником масштабных градостроительных проектов Москвы. В портфеле «МИПСТРОЙ 1» важнейшие инфраструктурные объекты российской столицы – станции и участки линий метро, электродепо, автомагистрали, сложнейшие инженерные сооружения и объекты гражданского строительства. Многие объекты уже стали символами современной Москвы. Среди флагманских проектов компании:
· реконструированный для Чемпионата мира по футболу стадион «Лужники» – одна из крупнейших спортивных площадок России и Европы;
· Дворец гимнастики И. Винер-Усмановой – уникальный архитектурный объект, удостоенный престижной международной премии MIPIM Awards;
· парк «Зарядье» с концертным залом, включенный в список 100 лучших мест мира.
Парк «Зарядье» в Москве, один из флагманских проектов компании «МИПСТРОЙ 1»ФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
Под руководством Константина Маслакова специалисты «МИПСТРОЙ 1» участвуют в ключевых инфраструктурных проектах Москвы – реализуют южный участок Московского скоростного диаметра и формируют дорожно-транспортный каркас на территории бывшего завода «ЗИЛ».
Кроме этого, коллектив компании задействован в масштабной программе расширения сети метрополитена столицы. Инженерами «МИПСТРОЙ 1» накоплен колоссальный опыт с сфере метростроения: с их участием построено свыше 30 километров линий и более 20 станций метро. Сегодня команда задействована в реализации ключевого проекта московского метростроения – строительстве Большой кольцевой линии. Именно специалисты «МИПСТРОЙ 1» замкнули рекордное метрокольцо, завершив финальную проходку тоннелей 10-метровым щитом «Лилия».
Большая кольцевая линия метро – мегапроект не только в рамках российского, но и мирового метростроения. Самое протяженное подземное кольцо (70 километров) свяжет 31 станцию, обеспечит интеграцию действующих и трех перспективных радиальных линий. Для эксплуатации БКЛ возводят дополнительно 3 электродепо. Запуск движения по всему БКЛ позволит москвичам экономить в поездках по городу в среднем полчаса. Кроме того, являясь ключевым элементом современной транспортной системы Москвы, Большое кольцо свяжет 26 районов столицы, около 2 миллионов человек получат метро в шаговой доступности. Вместе с Московским центральным кольцом Большое кольцо станет основой для дальнейшего развития всей системы внеуличного рельсового транспорта, в том числе пригородного железнодорожного сообщения.
Сергей Собянин и Константин Маслаков («МИПСТРОЙ 1») на строительной площадке БКЛФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
Реализация такого масштабного и сложнейшего в истории метростроения проекта потребовала от московских метростроителей пересмотра ключевых подходов и применения самых современных технологических решений.
Значительное количество станций московского метрополитена – глубокого заложения. Для обеспечения высоких темпов реализации проекта БКЛ ключевым стал переход от станций глубокого заложения к станциям преимущественно мелкого заложения, когда станционные комплексы строятся на глубине, не превышающей 30 метров от поверхности. Строительство таких станций ведется в открытых котлованах, что позволяет значительно сократить сроки реализации проекта: разработка котлована занимает меньше времени и предоставляет возможность одновременно вести несколько фронтов работ по строительству станционного комплекса.
Необходимость интенсификации производства работ и увеличение объёмов щитовой проходки потребовали наращивания современного технологического оборудования. Кроме того, строительство станций мелкого заложения в неустойчивых грунтах, распространенных в московском регионе, было бы невозможно без наличия соответствующий техники. С момента запуска программы расширения сети метро парк спецтехники и средств механизации значительно расширился – для проведения тоннелепроходческих работ в арсенале метростроевцев появились мощнейшие щиты-гиганты. Оператором первого в Москве 10-метрового щита – ТПМК «Лилия» – стала компания «МИПСТРОЙ 1».
Выход щита-гиганта «Лилия» при строительстве БКЛФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
Десятиметровые тоннелепроходческие комплексы позволяют проходить двухпутные тоннели, в которых располагаются пути встречных направлений. Они оснащены цифровым оборудованием, позволяющим вести круглосуточный контроль за состоянием основных параметров проходки – скорости, давления грунта и положением щита в пространстве. Для сравнения – применение «десятки» в среднем сокращает временные затраты на строительство одного двухпутного тоннеля на 20%, чем при проходке однопутных тоннелей двумя «шестерками». К тому же десятиметровые тоннели не требуют устройства дополнительных пристанционных сооружений, что также положительно влияет на сроки строительства.
Передовые инженерные решения, наращивание технологических мощностей, колоссальная концентрация человеческих ресурсов позволили обеспечить высокие темпы реализации мегапроекта БКЛ. В рекордные сроки выполнен колоссальный объем работ: к концу 2021 года открыты 22 станции, связанные 44 километрами путей. Специалисты «МИПСТРОЙ 1» принимали участие в реализации сразу нескольких сегментов метрокольца. В 2021 году при их участии запущен западный участок кольца, который связал север и северо-запад города и обеспечил жителей района альтернативными маршрутами. Кроме того, открытие новых станций стало драйвером для развития Мнёвниковской поймы. Позднее в этом же году введён в эксплуатацию юго-западный сегмент Большого кольца – сложнейший участок, обусловленный обилием инфраструктурных объектов, плотной жилой застройкой, многочисленными инженерными коммуникациями. Открытие новых станций позволило значительно разгрузить действующие радиальные линии и увязать маршруты железнодорожного транспорта в крупнейшие транспортно-пересадочные узлы. Сотни тысяч москвичей получили метро в шаговой доступности. В декабре 2021 года команда «МИПСТРОЙ 1» под руководством Константина Маслакова завершила финальный этап проходки тоннелей и замкнула тоннели кольца. Сегодня специалисты компании завершают строительные работы на восточном участке, чтобы уже в следующем году запустить пассажирское движение по всей Большой кольцевой линии.
Маслаков Константин Владимирович и команда «МИПСТРОЙ 1» в двухпутном тоннеле строящейся БКЛФОТО: пресс-служба компании «МИПСТРОЙ 1»
Константин Маслаков – эксперт в сфере нефтегазового и инфраструктурного строительства, индивидуальный член Тоннельной ассоциации России. Тоннельной ассоциацией России в 2022 году признан инженером года за достижения в отечественном метростроении. В этом же году стал обладателем федеральной премии в сфере строительства и недвижимости «Rепутация».
Национальная бизнес-премия «Лучшие в России. Персона года» – ключевое мероприятие для российского делового сообщества – отмечает успехи и достижения компаний и лидеров отраслей, а также определяет значимые проекты уходящего года. Мероприятие проводится при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Выбор победителей определяется по результатам голосования членов экспертного совета (в состав которого входят представители делового сообщества, бизнес-среды, политические и общественные деятели), а также на основании данных аналитической системы «Медиалогия» и журнала «Эксперт». Премия вручается ежегодно с 1998 года.
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