Генеральный директор «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков признан персоной года в инфраструктурном строительстве

Генеральный директор компании «МИПСТРОЙ 1» Константин Маслаков стал победителем национальной бизнес-премии «Лучшие в России». Экспертный совет признал его лучшим в номинации «Инжиниринг. Инфраструктурное строительство». Ранее в этом году Константин Маслаков стал обладателем федеральной премии «Rепутация» в сфере инфраструктурного строительства, а также признан инженером года в области строительства метрополитенов в России.

«МИПСТРОЙ 1» – ведущее строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект». Компания, которую Константин Маслаков возглавил в 2020 году, насчитывает более 4 000 квалифицированных специалистов и является ключевым участником масштабных градостроительных проектов Москвы. В портфеле «МИПСТРОЙ 1» важнейшие инфраструктурные объекты российской столицы – станции и участки линий метро, электродепо, автомагистрали, сложнейшие инженерные сооружения и объекты гражданского строительства. Многие объекты уже стали символами современной Москвы. Среди флагманских проектов компании:

· реконструированный для Чемпионата мира по футболу стадион «Лужники» – одна из крупнейших спортивных площадок России и Европы;

· Дворец гимнастики И. Винер-Усмановой – уникальный архитектурный объект, удостоенный престижной международной премии MIPIM Awards;

· парк «Зарядье» с концертным залом, включенный в список 100 лучших мест мира.