Гендиректор холдинга «Вертолеты России» покинет свою должность

Гендиректор холдинга «Вертолеты России» (»Ростех») Андрей Богинский покинет свою должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Согласно источникам, его место займет Николай Колесов, который в настоящее время руководит АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»). Другой источник сообщил, что Богинский после своего ухода станет замгендиректора ОАК по гражданской авиации.

Отмечается, что о кадровых изменениях планируется объявить в ближайшие дни. В «Вертолетах России» отказались комментировать эту информацию, пишет РИА Новости.





