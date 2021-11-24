Гендиректор холдинга «Вертолеты России» покинет свою должность
Гендиректор холдинга «Вертолеты России» (»Ростех») Андрей Богинский покинет свою должность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.
Согласно источникам, его место займет Николай Колесов, который в настоящее время руководит АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (входит в «Ростех»). Другой источник сообщил, что Богинский после своего ухода станет замгендиректора ОАК по гражданской авиации.
Отмечается, что о кадровых изменениях планируется объявить в ближайшие дни. В «Вертолетах России» отказались комментировать эту информацию, пишет РИА Новости.
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