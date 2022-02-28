«Газпром»: В Европе закончился весь закачанный летом в хранилища газ
В подземных хранилищах Европы больше не осталось закачанного летом газа, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
По состоянию на 26 февраля, отобрано 47 млрд кубов, что составляет 100% от объема газа, закачанного в летний сезон, отмечает ТАСС.
При этом общий уровень заполнения европейских ПХГ составляет 29,5%. Подземные хранилища Франции опустошены на 77,1%, Германии – на 70,6%.
Запасы газа в подземных хранилищах Украины также достигли минимума и сейчас на 44% ниже, чем в прошлом году.
Ранее в понедельник «Газпром» сообщил, что транзит газа через Украину осуществляется в штатном режиме.
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