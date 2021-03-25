«Газпром» в 2020 году получил 707 млрд рублей убытка по РСБУ против прибыли годом ранее, сообщает ТАСС.

«Газпром» в 2020 году получил 706,926 млрд рублей чистого убытка по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против 733,994 млрд рублей чистой прибыли годом ранее», - сообщает агентство со ссылкой на отчетность компании.

Выручка упала на 14,7% - до 4 трлн рублей, в том числе выручка от продажи газа – на 20,4%, до 2,6 трлн рублей.

Валовая прибыль компании (разница между выручкой и себестоимостью - НСН) сократилась на 25% - до 1,57 трлн рублей, прибыль от продаж сократилась в 57 раз – до 11 млрд рублей.



