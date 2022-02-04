«Газпром» подписал договор с Китаем о продаже газа

«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили долгосрочный контракт на поставки газа в КНР через Дальний Восток. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Кремля.



«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа в Китай увеличится на 10 млрл куб. м., достигнув 48 млрд в год», - указано в сообщении .

Глава компании Алексей Миллер заявил, что заключение договора говорит о надежности российских поставщиков природного газа.

Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, покупая российский газ через европейских посредников и тем самым переплачивая за него, Украина показывает «бурную деятельность», а на самом деле с топливом там ничего не меняется.

