«Газпром» подписал договор с Китаем о продаже газа
«Газпром» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) заключили долгосрочный контракт на поставки газа в КНР через Дальний Восток. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Кремля.
«Подписание документа стало важным шагом в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества РФ и КНР в газовой сфере. После выхода проекта на полную мощность объем поставок газа в Китай увеличится на 10 млрл куб. м., достигнув 48 млрд в год», - указано в сообщении .
Глава компании Алексей Миллер заявил, что заключение договора говорит о надежности российских поставщиков природного газа.
Ранее аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что, покупая российский газ через европейских посредников и тем самым переплачивая за него, Украина показывает «бурную деятельность», а на самом деле с топливом там ничего не меняется.
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