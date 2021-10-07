«Газпром» объяснил приостановку продажи газа на бирже
«Газпром» остановил продажи газа на бирже в связи с ранним запуском отопления. Об этом заявил член правления компании Геннадий Сухов, передает «Интерфакс».
По словам Сухова, у компании в конце сентября был суточный перебор от плана 250 млн кубометров. Он отметил, что торги ушли на второй план, когда надо обеспечить плановые задания по закачке газа в ПХГ.
Отопление в ряде российских регионов дали ранее обычных сроков. В том числе в столичном регионе к середине сентября уже было подключено к отоплению 90% жилых домов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru