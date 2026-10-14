Гарбузов: На МИПФ обсудят, как развивать и запускать производство в столице

Панельная сессия Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства (МФППиП) будет посвящена перспективам создания новых и масштабирования существующих промышленных площадок в столице. Мероприятие состоится 21 октября 2026 года и станет частью программы Московского инвестиционно‑промышленного форума (МИПФ).

Чтобы принять участие в МИПФ и сессии МФППиП, нужно заранее пройти регистрацию — она доступна по ссылке.

В ходе сессии «Инвестиции без иллюзий: проблемы, инструменты, горизонты» участники разберут ключевые факторы, влияющие на инвестиционные решения бизнеса.

Как отметил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов, дискуссия сосредоточится на реальном инвестиционном климате города и конкретных шагах по запуску проектов — от подбора площадки и поиска финансирования до выхода на запланированные объёмы выпуска продукции.

«Один из инструментов — компенсация процентной ставки по инвестиционным кредитам в размере половины от ключевой ставки Банка России. Благодаря этой поддержке в городе уже развиваются такие важные направления, как микроэлектроника, машиностроение, приборостроение, пищевая промышленность, медицина и фармацевтика», — указал Гарбузов.

Московский инвестиционно‑промышленный форум служит коммуникационной площадкой для властей, инвесторов и представителей промышленности. В 2026 году форум пройдёт в Москве во второй раз — дебютное мероприятие состоялось в 2025 году.

Октябрь 2026 года по решению мэра Москвы Сергея Собянина объявлен месяцем московской промышленности. В течение месяца в столице запланировано свыше 25 событий, ориентированных на разные аудитории: предпринимателей, студентов, молодых специалистов, горожан и туристов.

