FT: Санкции США и ЕС сказываются на освоении нефти и газа в России

Россия, которая наряду с США и Саудовской Аравией является ведущим производителем нефти и газа, почувствовала эффект от европейских и американских санкций против энергетического сектора. Об этом пишет Financial Times.

Как заявили изданию отраслевые эксперты, санкции, связанные с доступом к иностранному капиталу, поражают ряд проектов в Арктике и Сибири. «Российским нефтяным компаниям не хватает своих собственных технологий для разработки месторождений сланца и Арктики, и они фактически приостановили такие проекты после того, как иностранные нефтяные компании вышли из соответствующих совместных предприятий», - цитирует издание вице-президента рейтингового агентства Moody's.