FT: Санкции США и ЕС сказываются на освоении нефти и газа в России
Россия, которая наряду с США и Саудовской Аравией является ведущим производителем нефти и газа, почувствовала эффект от европейских и американских санкций против энергетического сектора. Об этом пишет Financial Times.
Как заявили изданию отраслевые эксперты, санкции, связанные с доступом к иностранному капиталу, поражают ряд проектов в Арктике и Сибири. «Российским нефтяным компаниям не хватает своих собственных технологий для разработки месторождений сланца и Арктики, и они фактически приостановили такие проекты после того, как иностранные нефтяные компании вышли из соответствующих совместных предприятий», - цитирует издание вице-президента рейтингового агентства Moody's.
Издание отмечает, что введенные ограничения вынудили ExxonMobil прекратить сотрудничество с «Роснефтью» на месторождении «Победа» в российской Арктике, а Royal Dutch Shell пришлось отказаться от партнерства с «Газпром нефтью» в отношении баженовской свиты в Западной Сибири.
«Хотя отечественные производители нефти реализуют стратегии импортозамещения через собственные научно-исследовательские центры, разработка коммерчески осуществимых технологий и полностью локализованное производство необходимого оборудования, вероятно, займут годы», - приводит издание слова эксперта.
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