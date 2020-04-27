ФСО проверит, как госпомощь доходит до граждан и компаний





Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Федеральной службе охраны организовать экспресс-проверку в регионах, получают ли жители и компании объявленные государством льготы и поддержку в связи с эпидемией коронавируса. Премьер-министр обязал ФСО докладывать о результатах исследования каждый месяц.

Кроме того, министерству экономического развития поручено каждый четверг предоставлять правительству сводные данные по фактическому доведению до граждан и организаций федеральных льгот и мер поддержки, передает «Интерфакс». Премьер заявил это на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Ещё один уровень проверки на это счёт отведён департаменту контроля правительства. Помимо собственно проверки он будет сверять данные по предоставлению помощи с информацией Минэкономразвития и ФСО. Свои выводы департамент будет класть премьеру на стол не реже двух раз в месяц.

Мишустин потребовал от руководителей министерств и регионов лично контролировать и еженедельно докладывать о том, как доводится до граждан и компаний эта поддержка.

