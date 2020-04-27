ФСО проверит, как госпомощь доходит до граждан и компаний
Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Федеральной службе охраны организовать экспресс-проверку в регионах, получают ли жители и компании объявленные государством льготы и поддержку в связи с эпидемией коронавируса. Премьер-министр обязал ФСО докладывать о результатах исследования каждый месяц.
Кроме того, министерству экономического развития поручено каждый четверг предоставлять правительству сводные данные по фактическому доведению до граждан и организаций федеральных льгот и мер поддержки, передает «Интерфакс». Премьер заявил это на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Ещё один уровень проверки на это счёт отведён департаменту контроля правительства. Помимо собственно проверки он будет сверять данные по предоставлению помощи с информацией Минэкономразвития и ФСО. Свои выводы департамент будет класть премьеру на стол не реже двух раз в месяц.
Мишустин потребовал от руководителей министерств и регионов лично контролировать и еженедельно докладывать о том, как доводится до граждан и компаний эта поддержка.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
87 147+6 198 / сут.
Умерли
794+47 / сут.
Выздоровели
7 346+579 / сут.
- «Шокирована безграмотностью!» Арбатова ответила Долиной на критику феминизма
- Шоубиз на карантине: Ванна из Доширака, кино и обнаженка
- РПЦ обязалась учесть мнение Путина о его изображении в храме ВС России
- Ректор ВШЭ: Коронавирус показал новую реальность в мировой экономике
- В Черном море обнаружили потопленный немцами теплоход «Армения»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru