ФРС США сохранила ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%. Об этом говорится в сообщении регулятора по итогам заседания его руководства.

Отмечается, что Комитет по операциям на открытом рынке решил сохранить нынешний целевой диапазон ставки по федеральным фондам, пока «условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции —целевых 2%».

В ближайшие месяцы ФРС, выполняющая функции центрального банка США, продолжит покупку казначейских облигаций не менее чем на 80 млрд долларов в месяц, а также обеспеченных закладными (MBS) ценных бумаг по меньшей мере на 40 млрд долларов ежемесячно до достижения существенного прогресса в максимальной занятости и ценовой стабильности.

Решение ФРС совпало с прогнозами аналитиков: базовая ставка в очередной раз была сохранена после внепланового снижения в марте прошлого года из-за тяжелых экономических последствий пандемии.

