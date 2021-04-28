ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых
28 апреля 202121:12
Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что финансовые аналитики ожидали такой исход. Соответствующее решение было принято комитетом по операциям на открытом рынке.
Согласно заявлению регулятора, такой диапазон ставки будет сохранятся до достижения максимальной занятости на рынке труда, а роста инфляции - целевых 2%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru