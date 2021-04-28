ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что финансовые аналитики ожидали такой исход. Соответствующее решение было принято комитетом по операциям на открытом рынке.

Согласно заявлению регулятора, такой диапазон ставки будет сохранятся до достижения максимальной занятости на рынке труда, а роста инфляции - целевых 2%.


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры