ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25%
Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает РИА Новости.
Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета ФРС, состоявшегося в марте. Отмечается, что финансовые аналитики ожидали такой исход.
Как отмечает агентство, ФРС в восьмой раз оставила ставку без изменений после внепланового снижения до нынешнего уровня в марте прошлого года. В ведомстве заявили, что планируют держать низкие процентные ставки до восстановления уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.
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