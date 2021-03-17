ФРС США сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает РИА Новости.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания совета ФРС, состоявшегося в марте. Отмечается, что финансовые аналитики ожидали такой исход.

Как отмечает агентство, ФРС в восьмой раз оставила ставку без изменений после внепланового снижения до нынешнего уровня в марте прошлого года. В ведомстве заявили, что планируют держать низкие процентные ставки до восстановления уровня занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе.

