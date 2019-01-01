Экономика
Ранее, Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики страны на 2019 и 2020 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1%, на 2020 год — до 1,9%.
ФРС США сохранила базовую процентную ставку без изменений
19 июня21:28
Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, передает ТАСС.
Ранее, Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики страны на 2019 и 2020 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1%, на 2020 год — до 1,9%.
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ФОТО: pxhere.com
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