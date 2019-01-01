ФРС США сохранила базовую процентную ставку без изменений

Федеральная резервная система США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, передает ТАСС.

Ранее, Федеральная резервная система США ухудшила прогноз по росту экономики страны на 2019 и 2020 годы. Прогноз по росту ВВП США на 2019 год понижен до 2,1%, на 2020 год — до 1,9%.

