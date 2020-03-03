ФРС США из-за коронавируса внезапно снизила ставку

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, на внеочередном заседании неожиданно снизила ключевую ставку на фоне эпидемии коронавируса в мире.

Показатель понижается с 1,5-1,75% до 1-1,25%. Решение о снижении процентной ставки на 50 базисных пунктов было принято единогласно.

Регулятор отметил, что коронавирус создает растущие риски для экономической активности. Вместе с тем отмечается, что основы американской экономики остаются сильными.