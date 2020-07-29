ФРС сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25%

Федеральная резервная система (ФРС) США, исполняющая роль центрального банка, сохранила процентную ставку на уровне 0-0,25% годовых. Об этом сообщает Интерфакс.

Соответствующее решение было принято по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), который завершился 29 июля. Отмечается, что финансисты ожидали такой исход.

В документе FOMC говорится, что пандемия коронавируса вызывает трудности в экономике страны. Между тем, согласно документу, экономическая активность и занятость показала некоторый рост после резкого спада.

В ведомстве считают, что финансовые условия постепенно улучшаются, в частности, благодаря поддержке экономики со стороны ФРС.



