Форум «Дни московской конкуренции» объединил бизнесменов и госзаказчиков
Форум «Дни московской конкуренции» открылся 2 апреля в российской столице. Он объединил представителей государственных заказчиков, предпринимателей и общественных организаций, а также экспертов. Глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул значимость этого отраслевого события.
«Сегодня госзаказ стал для многих предпринимателей возможностью сохранить свой бизнес и рабочие места. Москва задействует новейшие технологии для ускорения и упрощения процесса закупок. Город также обеспечивает принципы прозрачности и доступности госзакупок», - отметил Пуртов.
«Дни московской конкуренции» будут проходить три дня, до 4 апреля. За это время состоятся сессии, панельные и открытые дискуссии. Участники мероприятий обсудят насущные вопросы госзаказа, перспективы развития конкурентной среды в российской столице.
Первый день посвящён нормативному регулированию закупок и цифровым инструментам их управления. Второй день отведён сообществу предпринимателей. Представители московского Управления Федеральной антимонопольной службы, в частности, проведут разбор типовых жалоб участников закупок. Представители бизнеса, в свою очередь, расскажут о собственной практике работы на Портале поставщиков.
Завершающим аккордом форума станет хакатон серии Tender Hack. ИТ-разработчики представят свои решения для развития функционала столичного Портала поставщиков. Как подчёркивают организаторы, главная цель «Дней московской конкуренции» - формирование прозрачной и открытой коммуникации между всеми участниками рынка, адаптация лучших бизнес-практик под реальные задачи города.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российский голкипер Иван Федотов дебютировал за «Филадельфию Флайерз»
- Адмирал Александр Моисеев стал новым главкомом ВМФ РФ
- Певица Анна Асти анонсировала новый концертный тур после приостановки карьеры
- Лента «Майор Гром: Игра» закроет 46-ой Московский международный кинофестиваль
- Эмин Агаларов: Если бы это был обычный пожар, спаслись бы все
- «АвтоВАЗ» закрыл март с рекордным за 11 лет результатом продаж
- Минобороны Украины открыло в Харькове два центра рекрутинга ВСУ
- Законопроект о запрете иноагентам участвовать в выборах отозвали из Госдумы
- ВЦИОМ: Две трети россиян сочли несправедливой единую ставку НДФЛ в 13%
- Путин сообщил, что за 2023 год в ДТП погибли 14,5 тысячи человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru