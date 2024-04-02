Форум «Дни московской конкуренции» объединил бизнесменов и госзаказчиков

Форум «Дни московской конкуренции» открылся 2 апреля в российской столице. Он объединил представителей государственных заказчиков, предпринимателей и общественных организаций, а также экспертов. Глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов подчеркнул значимость этого отраслевого события.

«Сегодня госзаказ стал для многих предпринимателей возможностью сохранить свой бизнес и рабочие места. Москва задействует новейшие технологии для ускорения и упрощения процесса закупок. Город также обеспечивает принципы прозрачности и доступности госзакупок», - отметил Пуртов.

«Дни московской конкуренции» будут проходить три дня, до 4 апреля. За это время состоятся сессии, панельные и открытые дискуссии. Участники мероприятий обсудят насущные вопросы госзаказа, перспективы развития конкурентной среды в российской столице.

Первый день посвящён нормативному регулированию закупок и цифровым инструментам их управления. Второй день отведён сообществу предпринимателей. Представители московского Управления Федеральной антимонопольной службы, в частности, проведут разбор типовых жалоб участников закупок. Представители бизнеса, в свою очередь, расскажут о собственной практике работы на Портале поставщиков.

Завершающим аккордом форума станет хакатон серии Tender Hack. ИТ-разработчики представят свои решения для развития функционала столичного Портала поставщиков. Как подчёркивают организаторы, главная цель «Дней московской конкуренции» - формирование прозрачной и открытой коммуникации между всеми участниками рынка, адаптация лучших бизнес-практик под реальные задачи города.

