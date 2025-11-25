Формирование нормативной базы для платформенной экономики началось в России

Процесс формирования нормативной базы для развития платформенной экономики вступил в активную фазу в России. Федеральный закон №289-ФЗ был подписан 31 июля текущего года и вступит в силу с 1 октября 2026 года. Впервые в России будут системно отрегулированы отношения между бизнесом, исполнителями и цифровыми платформами, а также закреплены ключевые термины, введен реестр платформ и сформированы единые правила взаимодействия участников рынка.

Импульс направлению придал на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин. По словам главы государства, ожидается, что платформенная занятость станет механизмом легального дополнительного заработка для россиян. Это позволит поддержать отечественного производителя и обеспечит рост внутреннего рынка.

Путин поручил российскому правительству и лично главе правительства Михаилу Мишустину заняться проработкой мер по активному внедрению цифровых решений и оптимизации структуры занятости. Новые формы гибкой занятости станут ответом на меняющийся рынок труда и запросы молодежи.

По словам министра экономического развития России Максима Решетникова, в условиях высоких темпов роста экономики платформенная экономика дает возможность эффективнее вовлекать рабочую силу.

В ряде компаний уже ведется тестирование и внедрение новых моделей привлечения временного персонала. В частности, такой корпорацией стала «Почта России», где платформенный подход стал инструментом гибкого распределения нагрузки между сотрудниками.

Так, новый сервис «Почта.Работа» позволяет пользователям официального мобильного приложения «Почты России» оперативно выполнять краткосрочные задачи в сортировочных центрах и почтовых отделениях. За выполненную работу деньги выплачиваются в течение суток, преимуществами сервиса стали ускоренная регистрация и гибкий график.

