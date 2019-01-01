Экономика

«Ford» отзывает 270 тысяч машин

15 мая20:59

«Ford» отзывает приблизительно 270 тысяч автомобилей в Северной Америке из-за проблем с АКПП, передает ТАСС.

Причиной отзыва названа угроза исчезновения механической связи между рычагом КПП и коробкой.

Отзыв касается «Ford Fusion» 2013-2016 годов выпуска.

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ФОТО: flickr/Chapendra
ТЕГИ:Автомобили

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