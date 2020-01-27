ФНС оштрафовала крупные банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) России выписала штрафы ВТБ и «Уралсибу» за то, что те отказались заблокировать личные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) за неуплату налогов. Об этом сообщает РБК.

В случае с «Уралсибом» размер штрафа составил 15,7 тысячи рублей. Оба банка не согласны со штрафами от налоговой, «Уралсиб» готов оспорить взыскание.

Согласно Налоговому кодексу, задолженность ИП можно списывать с его личных банковских счетов и вкладов, которые он открывал как физическое лицо. Делать это должны судебные приставы.

По словам начальника правового управления Ассоциации банков России Сергея Клименко, крупные банки не исполняли подобные запросы ФНС, поскольку налоговики действовали напрямую, не задействуя судебных приставов. В Ассоциации считают, что в 2019 году крупные игроки получили по 300 тысяч предписаний ФНС о блокировке. До конца 2019 года никого из участников банковского рынка не привлекали к ответственности.

В ФНС подтвердили, что случаи привлечения к ответственности пока единичные. Это ситуации, когда долг предпринимателя перед бюджетом налоговики оценили как существенный, при этом зная, что суммы средств на других счетах хватило бы для погашения задолженности.

