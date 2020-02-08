Fitch подтвердило рейтинги РФ на уровне «BBB», прогноз «стабильный»
Международное рейтинговое агентство Fitch Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной и национальной валюте на уровне "BBB", прогноз «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства.
Как отмечается в сообщении, российский рейтинг «BBB» отражают надежную и последовательную политическую основу страны, которая поддерживает улучшение макроэкономической стабильности и устойчивость к потрясениям. Также отмечаются сильные государственные и внешние балансы, подкрепленные устойчивой позицией по чистым иностранным активам, низким государственным долгом и растущими бюджетными сбережениями.
"Fitch ожидает, что Центральный банк будет по-прежнему сосредоточен на сохранении низкого уровня инфляции посредством укрепления механизмов передачи, укрепления институционального авторитета", - говорится в сообщении.
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