Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB»
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) России в иностранной на уровне "BBB", прогноз «стабильный». Об этом сообщается на сайте агентства.
Как отмечается в сообщении, российский рейтинг «BBB» отражают ее надежную и последовательную политику. Отмечаются также устойчивые государственные и внешние балансы, подкрепленные прочной позицией по суверенным чистым иностранным активам и низким государственным долгом.
«Стабильный прогноз отражает мнение Fitch о том, что политическая реакция России на беспрецедентный шок пандемии COVID-19 и чрезвычайная волатильность цен на нефть будут способствовать укреплению макроэкономической стабильности и сохранению прочности суверенного баланса. Более того, твердая приверженность таргетированию инфляции, гибкость обменного курса и осмотрительная налогово-бюджетная стратегия способствуют повышению устойчивости России к потрясениям и уменьшают влияние волатильности цен на нефть на экономику», - говорится в сообщении.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru