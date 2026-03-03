Финсервис Росэлторг выдал банковские гарантии и кредиты на 14 млрд рублей
Финансовый сервис Росэлторг выдал более 20 тысяч банковских гарантий и кредитов на общую сумму свыше 14 млрд рублей в 2025 году. Услуги были предоставлены восьми тысячам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые обращались за ними для участия в закупках и исполнения контрактов в конкретные сроки.
Росэлторг.Финансовый сервис — это инструмент оформления независимых гарантий, кредитов, факторинга и страхования строительно-монтажных работ. С 2016 года было оформлено более 113 тысяч независимых гарантий на сумму 72 миллиарда рублей, а услуги были оказаны свыше 50 тысяч клиентам. Сервис сотрудничает с более чем 30 банками, а также интегрирован в торговые системы площадки.
За 2025 год Росэлторг.Финансовый сервис расширил линейку предоставляемых продуктов: появилась услуга налоговой гарантии, которая гарантирует исполнение обязательств перед ФНС, таможенной гарантии, обеспечивающей обязательства участников таможенного дела перед ФТС по уплате, отсрочке или рассрочке платежей, налогов и пени. Также обновления коснулись предложений по услугам страхования.
Росэлторг.Финансовый сервис в 2026 году продолжит как расширять число услуг для клиентов, так и развивать партнёрство и привлекать новых игроков для предоставления качественных финуслуг участникам закупочных процессов.
