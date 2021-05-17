Финляндия сократила закупки нефти из РФ в пользу «зеленой» альтернативы

Финляндия снижает закупки российской нефти в связи с переходом к экологически чистому топливу и «зеленой» экономике. Об этом сообщает Reuters.

Единственный финский нефтепереработчик Neste Oil закупает только российскую нефть Urals. При этом удобное расположение заводов по переработке сырья — в Наантали и Порвоо — позволяет Финляндии экономить на закупках топлива.

На протяжении двух лет количество закупаемой Финляндией нефти снижается: в первом квартале 2021 года Neste Oil сократила закупки до 2,1 млн тонн — на 25% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. Объем нефти, закупленной в апреле, упал с 1,1 млн тонн в 2020 году до 400 тысяч тонн.

Отмечается, что нефтеперерабатывающий завод в Наантали был закрыт и переоборудован в нефтехранилище. В свою очередь, предприятие в Порвоо закрыто на ремонт до конца июня, а по завершении работ и переоборудования завод будет специализироваться на переработке и создании топлива из жидкого пластика.

