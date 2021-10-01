Финансист рассказал об ограничениях выдачи кредитов

Ограничительные меры в выдаче кредитов пойдут на пользу самим россиянам. Об этом заявил глава ГК «Содействие» Алексей Лашко.

По словам Лашко, это единственный способ научить граждан финансовой грамотности и ответственности. Он заявил, что в банковской сфере увеличилось число банкротств.

«У некоторых набрано по 16-20 кредитов, и это не только высокая нагрузка на бюджет, но и психологическая. ЦБ ограничивает людей через компании, которые выдают такие займы. С точки зрения общества идея здравая», - пояснил финанситс.

При этом он напомнил, что гражданам могут перестать давать микрозаймы в МФО. По его словам, это приведет к тому, что люди будут разбираться с долгами без возможности перекредитоваться, передает «Радио 1».

