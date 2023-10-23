Финансист назвал основные причины укрепления рубля
Финансовый аналитик Владислав Антонов в разговоре с RT назвал основные причины укрепления рубля.
Он уточнил, что сформировался сигнал к снижению курса доллара до 93 рублей, однако уровни ниже сегодня не просматриваются. Аналитик считает, что к концу года доллар может торговаться в пределах 95-100 рублей, а его снижение краткосрочное, и после пика налоговых выплат рубль снова будет слабеть.
Основными причинами укрепления Антоном назвал обязательную продажу экспортной выручки, приближение срока уплаты налогов, рост цен на нефть, а также грядущее заседание Центробанка.
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