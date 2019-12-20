Финансист: Банки начнут раздавать людям деньги

В 2020-2029 годах центральные банки развитых стран могут начать раздавать деньги гражданам, чтобы стимулировать рост потребительского спроса, заявил директор по управлению инвестициями швейцарского банка Julius Baer Ив Бонзон, пишет РБК.

«Каждый взрослый гражданин получит одноразовую налоговую субсидию фиксированного размера, профинансированную центральным банком», — заявил финансит.

Он подчеркнул, что такие меры станут следствием современного состояния денежно-кредитной политики, в условиях которой центробанки развитых государств снижают ставки до нуля, пишет Ura.ru.

Эксперт уточнил, что речь идет об одинаковой для всех граждан сумме выплат, которая будет перечисляться на их счета прямо из центробанков. При этом, подчеркнул Бонзон, может быть установлено временное ограничение на то, чтобы потратить поступившие денежные средства.



