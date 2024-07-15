Финансист Бабин заявил, что в России повысился спрос на зарубежную валюту

В России повысился спрос на иностранную валюту. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

Эксперт рассказал, что давление на рубль может усиливаться из-за постепенного восстановления импорта, который адаптируется к новым санкционным условиям, что способствует увеличению спроса на иностранную валюту.