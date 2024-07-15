Финансист Бабин заявил, что в России повысился спрос на зарубежную валюту
В России повысился спрос на иностранную валюту. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
Эксперт рассказал, что давление на рубль может усиливаться из-за постепенного восстановления импорта, который адаптируется к новым санкционным условиям, что способствует увеличению спроса на иностранную валюту.
Бабин отметил, что предложение зарубежной валюты сильно сократилось среди экспортеров из-за изменений в требованиях об обязательном возврате валютной выручки в страну.
Финансист отметил, что Банк России сократил продажи валюты по операциям с Фондом национального благосостояния и исполнению бюджетного правила Минфином. Однако Бабин считает, что увеличение спроса на золотовалютные активы со стороны министерства свидетельствует о росте доходов от нефтегазовых продаж, что в долгосрочной перспективе поддержит рубль от быстрого ослабления.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru