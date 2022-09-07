Транспортная группа FESCO и компания «ТАРГЕТ АГРО» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях, направленное на развитие экспортных и внутренних перевозок сельскохозяйственной продукции из Амурской области.

Документ подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор «ТАРГЕТ АГРО» Степан Инюточкин.

Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере транспортировки сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и соевого масла, из Амурской области в страны Юго-Восточной Азии, Китай, Японию и Индию, а также на внутрироссийских направлениях, задействуя для этого железнодорожные и морские сервисы.

