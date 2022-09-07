FESCO и «ТАРГЕТ АГРО» займутся развитием экспортных и внутренних перевозок сельхозпродукции Амурской области
Транспортная группа FESCO и компания «ТАРГЕТ АГРО» в рамках Восточного экономического форума заключили соглашение о намерениях, направленное на развитие экспортных и внутренних перевозок сельскохозяйственной продукции из Амурской области.
Документ подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону FESCO Герман Маслов и генеральный директор «ТАРГЕТ АГРО» Степан Инюточкин.
Стороны планируют наладить сотрудничество в сфере транспортировки сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и соевого масла, из Амурской области в страны Юго-Восточной Азии, Китай, Японию и Индию, а также на внутрироссийских направлениях, задействуя для этого железнодорожные и морские сервисы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- Запорожские власти допустили полную остановку ЗАЭС
- Медведев призвал занести Борреля в списки нерукопожатных существ
- В Госдуме предложили выход из логистического кризиса в сфере туризма
- Медведев назвал нового премьера Британии Лиз Трасс «фрик-тёткой»
- В Польше высоко оценили риск войны с Россией
- Россия ввела санкции против военного руководства ЕС
- Россия расширила ответные санкции против Евросоюза
- Шнуров назвал охоту «русской медитацией»
- Путин заявил, что Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам
- В Минобороны РФ заявили, что ВСУ прекратили атаки на Николаево-Криворожском направлении
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru