ФАС России анонсировала проверки на рынке стройматериалов
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит строительный рынок из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится в сообщении.
ФАС уточнила, что под основными стройматериалами подразумеваются бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция.
Кроме того, для контроля стоимости этих материалов территориальные органы антимонопольной службы будут проводить регулярный мониторинг.
В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры.
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