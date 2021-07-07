ФАС России анонсировала проверки на рынке стройматериалов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит строительный рынок из-за роста цен на стройматериалы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В связи с продолжающимся повышением цен на рынке строительства и смежных рынках ФАС России поручила своим территориальным управлениям провести проверки крупных строительных организаций и производителей основных строительных материалов на предмет причин повышения цен на соответствующую продукцию в первом полугодии 2021 года», — говорится в сообщении.

ФАС уточнила, что под основными стройматериалами подразумеваются бетон, кирпич, древесные материалы, ПВХ-продукция.

Кроме того, для контроля стоимости этих материалов территориальные органы антимонопольной службы будут проводить регулярный мониторинг.

В ФАС подчеркнули, что при выявлении нарушений антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры.

