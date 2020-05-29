ФАС разберётся с занижением закупочных цен на молоко

Федеральная антимонопольная служба намерена выяснить, насколько оправдано снижение закупочных цен на молоко при том, что в магазинах стоимость продукции не меняется. При этом в ФАС заверили, что учтут регулярные колебания цен, которые ежегодно за счет объективных факторов снижаются в «высокий сезон», передает ТАСС.

Антимонопольщики уже затребовали соответствующую информацию у крупнейших молокоперерабатывающих компаний. Таким образом в ФАС отреагировали на жалобы фермеров из Алтайского края и Татарстана о занижении закупочных цен на сырое молоко у сельхозпроизводителей. Иногда такое снижение достигает 30%.

При этом Росстат свидетельствует, что стоимость сырого молока в «высокий сезон» в мае и июне, когда товара на рынке становится больше, а издержки производство - ниже, в прошлые годы была существенно выше нынешних закупочных цен.

Если будет установлено, что молокоперерабатывающие предприятия специально провоцируют снижение закупочных цен, а сами при этом их не меняют для магазинов, будут приняты меры антимонопольного реагирования, предупредили в ФАС.

